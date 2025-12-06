MARCHÉ DE NOËL Saint-Laurent-de-Cerdans
MARCHÉ DE NOËL Saint-Laurent-de-Cerdans samedi 6 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël
Saint-Laurent-de-Cerdans 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 70 83
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
L’événement MARCHÉ DE NOËL Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2025-11-24 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR