Marché de Noël Salle des fêtes Bellevue Saint-Laurent-de-Terregatte

Présence du Père Noël qui va déambuler tout au long de la journée avec son fidèle lutin ! Friandises pour petits et grands prévues. Activités pour enfants, dont maquillage fait par Familles Rurales Terregatte Beuvron Juilley. Une boîte aux lettres pour adresser sa lettre au Père Noël sera également à disposition avec réponse personnalisée ! Atelier création de lettres sur place. L’accordéoniste qui était présent à la fête de la Saint-Laurent sera parmi nous et jouera des chansons de Noël pour nous mettre dans l’ambiance. Restauration et buvette sur place tout au long de la journée. Tartiflette en vente sur place et à emporter (quantité limitée). La journée se terminera par un lâcher de lanterne 100% biodégradable et naturel (en vente sur place uniquement). .

Salle des fêtes Bellevue La Moinerie Saint-Laurent-de-Terregatte 50240 Manche Normandie +33 6 13 84 68 62 reservation.cdf.stl2t@gmail.com

