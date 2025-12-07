Marché de Noël Saint-Laurent-en-Grandvaux

Marché de Noël Saint-Laurent-en-Grandvaux dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël local et artisanal à la salle omnisports de Saint Laurent en Grandvaux.

Pour un Noël responsable, nous vous proposons une alternative aux centres commerciaux et aux grands sites de vente en ligne pour trouver des idées cadeaux, repas et décorations. .

salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-09-01 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX