Marché de Noël Saint-Léger-les-Vignes, Place de l’Eglise Saint-Léger-les-Vignes samedi 13 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 09:00 – 14:00
Gratuit : oui Tout public
La Mairie de Saint Léger les Vignes organise un marché de Noël le samedi 13 décembre de 9h à 13h, place de l’Eglise. Vous pourrez y retrouver des exposants, artisants et créateurs locaux.
Saint-Léger-les-Vignes, Place de l’Eglise Saint-Léger-les-Vignes 44710
02 40 31 50 32