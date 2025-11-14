Marché de Noël Saint-Léger-les-Vignes, Place de l’Eglise Saint-Léger-les-Vignes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 09:00 – 14:00

Gratuit : oui Tout public

La Mairie de Saint Léger les Vignes organise un marché de Noël le samedi 13 décembre de 9h à 13h, place de l’Eglise. Vous pourrez y retrouver des exposants, artisants et créateurs locaux.

Saint-Léger-les-Vignes, Place de l’Eglise Saint-Léger-les-Vignes 44710

02 40 31 50 32