Marché de Noël Saint-Léon

La Musette Saint-Léon Allier

Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 12:30:00

2025-12-14

Marché de Noël organisé par les Fourmis vagabondes à La Musette
La Musette Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 98 43 17 

Christmas market organized by Les Fourmis vagabondes at La Musette

L’événement Marché de Noël Saint-Léon a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire