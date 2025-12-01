Marché de Noël Saint-Léon
Marché de Noël Saint-Léon dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
La Musette Saint-Léon Allier
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 12:30:00
2025-12-14
Marché de Noël organisé par les Fourmis vagabondes à La Musette
La Musette Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 98 43 17
English :
Christmas market organized by Les Fourmis vagabondes at La Musette
