Marché de Noël Saint-Léon-sur-l’Isle
Marché de Noël Saint-Léon-sur-l’Isle dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Venez passer un moment convivial et chaleureux.
Exposition d’artisans, maquillage pour enfants, concours de dessin réalisé uniquement sur place et tombola “1 case cent”.
Restauration sur place.
9h-18h,Salle des fêtes
Parents Délégués 06 74 06 70 83
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 06 70 83
English : Marché de Noël
Stands of local artisans.
Drawing competition.
Snacking. Tombola.
9am-5pm, salle des fêtes
Les Amis des écoles 06 48 50 76 26
German : Marché de Noël
Stände von lokalen Handwerkern.
Wettbewerb für die Erstellung von Zeichnungen.
Imbiss. Tombola.
9h-17h, Festsaal
Les Amis des écoles 06 48 50 76 26
Italiano :
Venite a godervi un’atmosfera calda e amichevole.
Ci sarà una mostra di artigianato, face painting per i bambini, un concorso di disegno sul posto e una tombola 1 centesimo al quadrato .
Ristorazione in loco.
9.00-18.00, Sala delle feste
Genitori delegati 06 74 06 70 83
Espanol : Marché de Noël
Stands de artesanos locales.
Concurso de dibujo.
Merienda. Tómbola.
de 9.00 a 17.00 h, en el ayuntamiento
Amigos de las escuelas 06 48 50 76 26
L’événement Marché de Noël Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2025-11-06 par Vallée de l’Isle en Périgord