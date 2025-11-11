Marché de Noël Saint-Léon-sur-l’Isle

Marché de Noël

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Venez passer un moment convivial et chaleureux.

Exposition d’artisans, maquillage pour enfants, concours de dessin réalisé uniquement sur place et tombola “1 case cent”.

Restauration sur place.

9h-18h,Salle des fêtes

Parents Délégués 06 74 06 70 83

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 06 70 83

English : Marché de Noël

Stands of local artisans.

Drawing competition.

Snacking. Tombola.

9am-5pm, salle des fêtes

Les Amis des écoles 06 48 50 76 26

German : Marché de Noël

Stände von lokalen Handwerkern.

Wettbewerb für die Erstellung von Zeichnungen.

Imbiss. Tombola.

9h-17h, Festsaal

Les Amis des écoles 06 48 50 76 26

Italiano :

Venite a godervi un’atmosfera calda e amichevole.

Ci sarà una mostra di artigianato, face painting per i bambini, un concorso di disegno sul posto e una tombola 1 centesimo al quadrato .

Ristorazione in loco.

9.00-18.00, Sala delle feste

Genitori delegati 06 74 06 70 83

Espanol : Marché de Noël

Stands de artesanos locales.

Concurso de dibujo.

Merienda. Tómbola.

de 9.00 a 17.00 h, en el ayuntamiento

Amigos de las escuelas 06 48 50 76 26

