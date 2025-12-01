Marché de noel Place de la République Saint-Léonard-de-Noblat

Place de la République Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Marché de Noël, jeux pour enfants, descente du Père Noël par le clocher et promenade en calèche. .

Place de la République Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 36 57 87 christian.zanna2222@orange.fr

