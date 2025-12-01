Marché de Noël

Place de l’église Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël en plein air au cœur du village joliment décoré de Saint-Léonard-des-Bois !

Le Marché de Noël est un moment festif et convivial à Saint-Léonard-des-Bois. Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter d’animations, de l’arrivée du Père Noël et découvrir le marché de Noël (environ 30 exposants) avec ses créations artisanales, gourmandises et idées cadeaux. Savourez vin chaud parfumé, marrons grillés, crêpes gourmandes et autres douceurs, toute la journée, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Puis Cités en Lumières à partir de 15h

– à 15h, partez à la recherche du Père Noël en compagnie de la fanfare et de la Cie Yolda (RDV sur la Place de l’Église)

– à 17h, mise en lumière du bourg avec bougies et torches et retraite aux flambeaux avec la fanfare et la Cie Yolda (au départ de la Place de l’Église)

– à 17h30, spectacle de jonglerie de la Cie Yolda suivi d’une soupe ou vin chaud offerts par Les Amis de Saint-Léonard

Organisé par Les Amis de Saint-Léonard. .

Place de l’église Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 01 66 94 contact@lesamisdesaintleonard.org

English :

Open air Christmas market in the heart of the beautifully decorated village of Saint-Léonard-des-Bois!

L’événement Marché de Noël Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2025-11-28 par OT des Alpes Mancelles