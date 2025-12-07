Marché de Noël

Cour du Logis Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de produits de Noël et de producteurs. Animations, restauration et boissons chaudes. Arrivée du Père Noël vers 15h00. .

Cour du Logis Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 77 56

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Saint-Maixent a été mis à jour le 2025-10-23 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude