Marché de Noël Saint-Maixent
Marché de Noël Saint-Maixent dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Cour du Logis Saint-Maixent Sarthe
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-07
Marché de produits de Noël et de producteurs. Animations, restauration et boissons chaudes. Arrivée du Père Noël vers 15h00. .
Cour du Logis Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 77 56
