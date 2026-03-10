Marché de Noël

Cour du Logis et salle du logis Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Marché de Noël, différents produits artisanaux.

Restauration et boissons chaudes sur place.

Avec la présence du père Noël.

Organisé par St Maix’en fête. .

Cour du Logis et salle du logis Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96

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English :

L’événement Marché de Noël Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-03-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude