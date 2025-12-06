Marché de Noël Prieuré Saint-Julien Saint-Marceau
Marché de Noël Prieuré Saint-Julien Saint-Marceau samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Prieuré Saint-Julien 4 Chemin de Vauvel Saint-Marceau Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël au Prieuré Saint-Julien de Saint-Marceau !
Marché de Noël au Prieuré Saint-Julien de Saint-Marceau, organisé par l’Association Sportive et Culturelle de Saint-Marceau.
Au programme
– présence de luky parc (structure gonflable) samedi et dimanche
– présence du Père Noël le dimanche à 10h et à 15h
– animation photobooth samedi et dimanche
– buvette et gourmandises sur place
Informations au 06 23 54 36 60. .
Prieuré Saint-Julien 4 Chemin de Vauvel Saint-Marceau 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 23 54 36 60
English :
Christmas market at Prieuré Saint-Julien de Saint-Marceau!
L’événement Marché de Noël Saint-Marceau a été mis à jour le 2025-11-29 par OT des Alpes Mancelles