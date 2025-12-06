Marché de Noël Prieuré Saint-Julien Saint-Marceau

Marché de Noël

Prieuré Saint-Julien 4 Chemin de Vauvel Saint-Marceau Sarthe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël au Prieuré Saint-Julien de Saint-Marceau !

organisé par l'Association Sportive et Culturelle de Saint-Marceau.

Au programme

– présence de luky parc (structure gonflable) samedi et dimanche

– présence du Père Noël le dimanche à 10h et à 15h

– animation photobooth samedi et dimanche

– buvette et gourmandises sur place

Informations au 06 23 54 36 60. .

Prieuré Saint-Julien 4 Chemin de Vauvel Saint-Marceau 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 23 54 36 60

English :

Christmas market at Prieuré Saint-Julien de Saint-Marceau!

