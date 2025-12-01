Marché de Noël Saint-Marcel Saint-Marcel
Marché de Noël Saint-Marcel Saint-Marcel dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël Saint-Marcel
complexe polyvalent Saint-Marcel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Date(s) :
2025-12-14
À l’occasion de ce marché de Noël
Exposants locaux
Concert
Baptême de poney
Maquillage
Arrivée du père Noël à 16h
Le dimanche 14 décembre de 10h à 19h
Au complexe polyvalent .
complexe polyvalent Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 17 41
