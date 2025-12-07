MARCHÉ DE NOËL Saint-Marcel-sur-Aude

MARCHÉ DE NOËL

Chemin des Coopératives Saint-Marcel-sur-Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

La magie de Noël s’installe avec Le Trio Festif qui vous invite à découvrir de nombreuses idées cadeaux lors du marché de Noël.

Créateurs, artisans et commerçants seront présents, un espace maquillage attend les enfants et le Père Noël fera une apparition. (de 15h30 à 18h)

Petite restauration et buvette sur place.

Une journée idéale pour profiter d’un moment convivial et retrouver l’ambiance chaleureuse des fêtes.

.

Chemin des Coopératives Saint-Marcel-sur-Aude 11120 Aude Occitanie +33 6 09 42 93 29

English :

The magic of Christmas is here with Le Trio Festif, inviting you to discover a wide range of gift ideas at the Christmas market.

Designers, craftspeople and shopkeepers will be on hand, a make-up area awaits children, and Santa Claus will be making an appearance. (from 3.30pm to 6pm)

Snacks and refreshments on site.

An ideal day to enjoy a convivial moment and rediscover the warm atmosphere of the festive season.

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug mit Le Trio Festif, das Sie einlädt, auf dem Weihnachtsmarkt zahlreiche Geschenkideen zu entdecken.

Designer, Kunsthandwerker und Händler sind anwesend, ein Schminkraum wartet auf die Kinder und der Weihnachtsmann wird einen Auftritt haben. (von 15:30 bis 18:00 Uhr)

Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Ein idealer Tag, um einen geselligen Moment zu genießen und die warme Atmosphäre der Feiertage wiederzufinden.

Italiano :

La magia del Natale è qui con Le Trio Festif, che vi invita a scoprire un’infinità di idee regalo al mercatino di Natale.

Saranno presenti designer, artigiani e negozianti, oltre a un’area trucco per i bambini e all’apparizione di Babbo Natale. (dalle 15.30 alle 18.00)

Spuntini e rinfreschi in loco.

È la giornata perfetta per godersi un momento di convivialità e riscoprire la calda atmosfera delle feste.

Espanol :

La magia de la Navidad llega con Le Trio Festif, que le invita a descubrir un sinfín de ideas para regalar en el mercado navideño.

Diseñadores, artesanos y comerciantes estarán presentes, así como un espacio de maquillaje para los niños y la aparición de Papá Noel. (de 15h30 a 18h00)

Aperitivos y refrescos in situ.

Es el día perfecto para disfrutar de un momento de convivencia y redescubrir el cálido ambiente de las fiestas.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Saint-Marcel-sur-Aude a été mis à jour le 2025-11-21 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi