Marché de Noël Saint-Mars-d’Outillé

Marché de Noël
Presbytère Saint-Mars-d’Outillé Sarthe
Dimanche 30 novembre 2025 de 10h à 18H
Entrée gratuite
Plus de 40 exposants et créateurs
Restauration sur place..
Tombola, panie garni , Baptême de side car .
Presbytère Saint-Mars-d’Outillé 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 20 34 84 66 Turbulents.Stmartiens@gmail.com
