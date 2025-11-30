Marché de Noël Saint-Mars-d’Outillé

Dimanche 30 novembre 2025 de 10h à 18H
Entrée gratuite
Plus de 40 exposants et créateurs
Restauration sur place..
Tombola, panie garni , Baptême de side car   .

Presbytère Saint-Mars-d’Outillé 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 20 34 84 66  Turbulents.Stmartiens@gmail.com

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

