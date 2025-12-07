Marché de Noël Saint Martial de Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat

Marché de Noël Saint Martial de Nabirat

Foyer rural Saint-Martial-de-Nabirat Dordogne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Le 7 décembre 2025, venez faire vos cadeaux de Noël à Saint-Martial-de-Nabirat !

Vous y trouverez différents artisans et créateurs locaux. Il y en aura pour tous les porte-monnaies !

Mais aussi stand de maquillage, balades à poney et food truck.

Rdv au foyer rural.

Renseignements au 06 21 78 22 21

Foyer rural Saint-Martial-de-Nabirat 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 78 22 21

English : Marché de Noël Saint Martial de Nabirat

On December 7, 2025, come and make your Christmas gifts in Saint-Martial-de-Nabirat!

You’ll find a wide range of local craftsmen and designers. Something for everyone!

Also face-painting, pony rides and a food truck.

Meet at the foyer rural.

Information: 06 21 78 22 21

