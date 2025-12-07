Marché de Noël Saint Martial de Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat
Marché de Noël Saint Martial de Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël Saint Martial de Nabirat
Foyer rural Saint-Martial-de-Nabirat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Le 7 décembre 2025, venez faire vos cadeaux de Noël à Saint-Martial-de-Nabirat !
Vous y trouverez différents artisans et créateurs locaux. Il y en aura pour tous les porte-monnaies !
Mais aussi stand de maquillage, balades à poney et food truck.
Rdv au foyer rural.
Renseignements au 06 21 78 22 21
Le 7 décembre 2025, venez faire vos cadeaux de Noël à Saint-Martial-de-Nabirat !
Vous y trouverez différents artisans et créateurs locaux. Il y en aura pour tous les porte-monnaies !
Mais aussi stand de maquillage, balades à poney et food truck.
Rdv au foyer rural.
Renseignements au 06 21 78 22 21 .
Foyer rural Saint-Martial-de-Nabirat 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 78 22 21
English : Marché de Noël Saint Martial de Nabirat
On December 7, 2025, come and make your Christmas gifts in Saint-Martial-de-Nabirat!
You’ll find a wide range of local craftsmen and designers. Something for everyone!
Also face-painting, pony rides and a food truck.
Meet at the foyer rural.
Information: 06 21 78 22 21
L’événement Marché de Noël Saint Martial de Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat a été mis à jour le 2025-12-02 par Périgord Noir Vallée Dordogne