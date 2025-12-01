Marché de Noel Saint-Martin-d’Ary
Marché de Noel Saint-Martin-d’Ary dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noel
Les Halles Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Marché traditionnel de Noël avec arrivée du Père Noël , tombola et maquillage enfants.
Les Halles Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 59 60 12 contact@adrien2.com
English :
Traditional Christmas market with Santa Claus, tombola and face painting for children.
L’événement Marché de Noel Saint-Martin-d’Ary a été mis à jour le 2025-11-27 par Offices de Tourisme de Jonzac