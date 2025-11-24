Marché de Noël Place des saules, rue des gardians Saint-Martin-de-Crau

Marché de Noël

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre. Place des saules, rue des gardians Centre-ville Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Venez flâner sur notre marché de Noël, pour trouver les dernières idées de cadeaux, quelques jours avant le réveillon. Une trentaine de producteurs et artisans rivaliseront d’idées pour vous proposer de quoi remplir votre hotte. Des animations pour les petits et grands, sans oublier le feu d’artifice le samedi dès la nuit tombée. .

Place des saules, rue des gardians Centre-ville Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

