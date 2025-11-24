Marché de Noël Place des saules, rue des gardians Saint-Martin-de-Crau
Marché de Noël Place des saules, rue des gardians Saint-Martin-de-Crau samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Du samedi 13 au dimanche 14 décembre. Place des saules, rue des gardians Centre-ville Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël
Venez flâner sur notre marché de Noël, pour trouver les dernières idées de cadeaux, quelques jours avant le réveillon. Une trentaine de producteurs et artisans rivaliseront d’idées pour vous proposer de quoi remplir votre hotte. Des animations pour les petits et grands, sans oublier le feu d’artifice le samedi dès la nuit tombée. .
Place des saules, rue des gardians Centre-ville Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
L’événement Marché de Noël Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-11-20 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)