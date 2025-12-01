Marché de Noël stade Saint-Martin-de-Saint-Maixent

Marché de Noël stade Saint-Martin-de-Saint-Maixent vendredi 12 décembre 2025.

Marché de Noël

stade Rue de la plaine de Beavais Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

La ville de Saint Martin de Saint Maixent vous propose leurs marché de Noël au stade.

Au programme

* Visite du père Noël

* Une vente d’objets confectionnés par les enfants

* Chant de Noël par les les élèves du groupe scolaire

* Restauration et buvette sur place par les associations

* Présence de des associations et de nombreux producteurs locaux

* Feu d’artifice à 20h .

stade Rue de la plaine de Beavais Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 52 52

