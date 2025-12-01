Marché de Noël stade Saint-Martin-de-Saint-Maixent
Marché de Noël
stade Rue de la plaine de Beavais Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres
La ville de Saint Martin de Saint Maixent vous propose leurs marché de Noël au stade.
Au programme
* Visite du père Noël
* Une vente d’objets confectionnés par les enfants
* Chant de Noël par les les élèves du groupe scolaire
* Restauration et buvette sur place par les associations
* Présence de des associations et de nombreux producteurs locaux
* Feu d’artifice à 20h .
