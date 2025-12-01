MARCHÉ DE NOEL SAINT MARTIN DU BOSC Le Bosc

MARCHÉ DE NOEL SAINT MARTIN DU BOSC

Rue du Micocoulier Le Bosc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël à Saint Martin du Bosc avec artisanat, restauration de saison, 21 exposants, visite du Père Noël, concert de jazz en journée dans l’église et concert de gospel en soirée.

Le marché traditionnel de Noël de Saint Martin du Bosc vous propose artisanat, restauration de saison, 21 exposants et la visite du Père Noël. Restauration sur place le midi et le soir avec soupes gratinées, plats chauds et froids. Un concert de jazz animera la journée dans l’église, suivi d’un concert de gospel à 20h. Ambiance conviviale garantie ! .

Rue du Micocoulier Le Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 70 47

English :

Traditional Christmas market, crafts, food, jazz concert in the church of Saint Martin du Bosc, visit from Santa Claus.

