Marché de Noël Saint-Martin-du-Manoir

21 Rue de la Forge Saint-Martin-du-Manoir Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Ambiance festive et traditions au rendez-vous ! Le marché de Noël de Saint-Martin-du-Manoir vous invite à flâner parmi les stands d’artisans, savourer des produits locaux et partager la magie des fêtes en famille. .

21 Rue de la Forge Saint-Martin-du-Manoir 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 52 59

English : Marché de Noël Saint-Martin-du-Manoir

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Saint-Martin-du-Manoir Saint-Martin-du-Manoir a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie