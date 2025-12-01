Marché de noël Salle des fêtes Jean PACCAUD Saint-Martin-en-Bresse
Marché de noël
Salle des fêtes Jean PACCAUD Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Marché de Noël organisé par les Jeunes Sapeurs Pompiers le 12 décembre de 17h à 22h.
Sur place, vous retrouverez de nombreux producteurs locaux.
Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Jean PACCAUD Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 37 16 91 amicalespstm@gmail.com
