Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Maurice-aux-Forges samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes 1 Place du Docteur Apollon de Mirbeck Saint-Maurice-aux-Forges Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Plongez dans l’ambiance de Noël! pas d’idées pour les cadeaux de Noël: offrez des produits locaux et décorations. Restauration sur place.
Informations auprès de la Maison pour Tous au 06 29 43 70 03Tout public
Salle des fêtes 1 Place du Docteur Apollon de Mirbeck Saint-Maurice-aux-Forges 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 43 70 03
English :
Dive into the Christmas atmosphere! No ideas for Christmas gifts: offer local products and decorations. Catering on site.
Information from the Maison pour Tous on 06 29 43 70 03
L’événement Marché de Noël Saint-Maurice-aux-Forges a été mis à jour le 2025-11-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS