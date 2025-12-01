Marché de Noël Saint-Maurice-de-Lignon
Marché de Noël Saint-Maurice-de-Lignon dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-12-21 08:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
La salle des fêtes accueillera un joli marché de Noël de 8h à 19h !
Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 71 71 01
English :
The village hall will host a lovely Christmas market from 8am to 7pm!
