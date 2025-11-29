Marché de Noel Cave des côteaux de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues
Marché de Noel Cave des côteaux de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noel
Cave des côteaux de Saint Maurice 680 route d’Orange Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme
Début : 2025-11-29 08:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Bourse aux jouets et vide grenier
Photo avec le père Noel
Food truck et vin chaud
Cave des côteaux de Saint Maurice 680 route d’Orange Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 63 44 caveau@cavesaintmaurice.fr
English :
Toy fair and garage sale
Photo with Santa Claus
Food truck and mulled wine
German :
Spielzeugbörse und Flohmarkt
Foto mit dem Weihnachtsmann
Foodtruck und Glühwein
Italiano :
Fiera del giocattolo e vendita in garage
Foto con Babbo Natale
Camioncino e vin brulé
Espanol :
Feria del juguete y venta de garaje
Foto con Papá Noel
Camión de comida y vino caliente
