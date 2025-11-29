Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noel Cave des côteaux de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues

Marché de Noel

Cave des côteaux de Saint Maurice 680 route d’Orange Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-11-29 08:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Bourse aux jouets et vide grenier
Photo avec le père Noel
Food truck et vin chaud
Cave des côteaux de Saint Maurice 680 route d’Orange Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 63 44  caveau@cavesaintmaurice.fr

English :

Toy fair and garage sale
Photo with Santa Claus
Food truck and mulled wine

German :

Spielzeugbörse und Flohmarkt
Foto mit dem Weihnachtsmann
Foodtruck und Glühwein

Italiano :

Fiera del giocattolo e vendita in garage
Foto con Babbo Natale
Camioncino e vin brulé

Espanol :

Feria del juguete y venta de garaje
Foto con Papá Noel
Camión de comida y vino caliente

