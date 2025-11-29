Marché de Noel Cave des côteaux de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues

Marché de Noel

Cave des côteaux de Saint Maurice 680 route d’Orange Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme

Début : 2025-11-29 08:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Bourse aux jouets et vide grenier

Photo avec le père Noel

Food truck et vin chaud

Cave des côteaux de Saint Maurice 680 route d’Orange Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 63 44 caveau@cavesaintmaurice.fr

English :

Toy fair and garage sale

Photo with Santa Claus

Food truck and mulled wine

German :

Spielzeugbörse und Flohmarkt

Foto mit dem Weihnachtsmann

Foodtruck und Glühwein

Italiano :

Fiera del giocattolo e vendita in garage

Foto con Babbo Natale

Camioncino e vin brulé

Espanol :

Feria del juguete y venta de garaje

Foto con Papá Noel

Camión de comida y vino caliente

L’événement Marché de Noel Saint-Maurice-sur-Eygues a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale