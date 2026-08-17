Marché de Noêl Rue de la mairie Saint-Méen
dimanche 22 novembre 2026 · Rue de la mairie · Saint-Méen
Informations pratiques
Saint-Méen
Marché de Noêl
Rue de la mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 10:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Nombreux exposants
Entrée gratuite
Tombola gratuite
Plusieurs visites du Père Noël dans la journée, avec distribution de friandises.
Sur place buvette, vente de crêpes et casse-croûte .
Rue de la mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen 29260 Finistère Bretagne +33 6 81 14 96 98
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English :
L’événement Marché de Noêl Saint-Méen a été mis à jour le 2026-08-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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