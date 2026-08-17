Marché de Noêl Rue de la mairie Saint-Méen

Informations pratiques

Saint-Méen

Marché de Noêl

Rue de la mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 10:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Nombreux exposants

Entrée gratuite

Tombola gratuite

Plusieurs visites du Père Noël dans la journée, avec distribution de friandises.

Sur place buvette, vente de crêpes et casse-croûte .

Rue de la mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen 29260 Finistère Bretagne +33 6 81 14 96 98

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English :

L’événement Marché de Noêl Saint-Méen a été mis à jour le 2026-08-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne