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AGENDA · Saint-Méen

Marché de Noêl Rue de la mairie Saint-Méen

dimanche 22 novembre 2026 · Rue de la mairie · Saint-Méen

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de la mairie
Adresse
Espace Jean-Yves SALAÜN
Ville
29260 Saint-Méen
Département
Finistère
Tarif

Saint-Méen

Marché de Noêl

Rue de la mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 10:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :
2026-11-22

Nombreux exposants
Entrée gratuite
Tombola gratuite
Plusieurs visites du Père Noël dans la journée, avec distribution de friandises.
Sur place buvette, vente de crêpes et casse-croûte   .

Rue de la mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen 29260 Finistère Bretagne +33 6 81 14 96 98 

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English :

L’événement Marché de Noêl Saint-Méen a été mis à jour le 2026-08-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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