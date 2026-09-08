Marché de Noël Saint-Michel-Escalus
dimanche 6 décembre 2026 · Saint-Michel-Escalus
Informations pratiques
Saint-Michel-Escalus
Marché de Noël
Salle des fêtes Saint-Michel-Escalus Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:30:00
fin : 2026-12-06 18:30:00
Date(s) :
2026-12-06
Venez nombreux pour profiter des exposants qui vous y accueilleront : artistes, artisans locaux, producteurs locaux de 9h30 à 18h30.
Animations gratuites pour les enfants : promenade à poneys, maquillage, activités créatives, Photo avec le Père Noël, Démonstration des pompiers.
Animation musicale.
Restauration sur place, buvette avec vin chaud, garbure. Tombola.
Entrée libre. .
Salle des fêtes Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 76 96 72
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English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Saint-Michel-Escalus a été mis à jour le 2026-09-08 par Côte Landes Nature Tourisme
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