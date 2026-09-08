Informations pratiques

Saint-Michel-Escalus

Marché de Noël

Salle des fêtes Saint-Michel-Escalus Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 09:30:00

fin : 2026-12-06 18:30:00

Date(s) :

2026-12-06

Venez nombreux pour profiter des exposants qui vous y accueilleront : artistes, artisans locaux, producteurs locaux de 9h30 à 18h30.

Animations gratuites pour les enfants : promenade à poneys, maquillage, activités créatives, Photo avec le Père Noël, Démonstration des pompiers.

Animation musicale.

Restauration sur place, buvette avec vin chaud, garbure. Tombola.

Entrée libre. .

Salle des fêtes Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 76 96 72

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Saint-Michel-Escalus a été mis à jour le 2026-09-08 par Côte Landes Nature Tourisme