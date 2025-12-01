Marché de Noël Salle des Fêtes du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse

Marché de Noël

Salle des Fêtes du Bagnol Route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le marché de Noël intercommunal est de retour ! Au programme défilé de mode, contes de Noël, chorale des enfants, mascottes de Noël, visite du Père Noël, Tombola et pleins d’autres surprises ! Venez nombreux !

.

Salle des Fêtes du Bagnol Route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 63 48 saintmichelsursavasse@valenceromansagglo.fr

English :

The intercommunal Christmas market is back! On the program: fashion show, Christmas tales, children’s choir, Christmas mascots, visit from Santa Claus, tombola and lots of other surprises! Come one, come all!

German :

Der interkommunale Weihnachtsmarkt ist wieder da! Auf dem Programm stehen: Modenschau, Weihnachtsgeschichten, Kinderchor, Weihnachtsmaskottchen, Besuch des Weihnachtsmannes, Tombola und viele andere Überraschungen! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Torna il mercatino di Natale intercomunale! In programma: sfilata di moda, racconti natalizi, coro di bambini, mascotte natalizie, visita di Babbo Natale, tombola e tante altre sorprese! Venite tutti!

Espanol :

¡Vuelve el mercadillo navideño intercomunitario! En el programa: desfile de moda, cuentos de Navidad, coro infantil, mascotas navideñas, visita de Papá Noel, tómbola y muchas sorpresas más Venid todos

L’événement Marché de Noël Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme