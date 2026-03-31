Marché de Noël Route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse

Informations pratiques

Saint-Michel-sur-Savasse

Marché de Noël

Route du Bagnol Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 09:00:00

fin : 2026-12-13 19:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Programmation à venir …

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Route du Bagnol Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 63 48 saintmichelsursavasse@valenceromansagglo.fr

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English :

Program to come …

L’événement Marché de Noël Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2026-03-31 par Valence Romans Tourisme