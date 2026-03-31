AGENDA · Saint-Michel-sur-Savasse
Marché de Noël Route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse
dimanche 13 décembre 2026 · Route du Bagnol · Saint-Michel-sur-Savasse
Informations pratiques
Saint-Michel-sur-Savasse
Marché de Noël
Route du Bagnol Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:00:00
fin : 2026-12-13 19:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Programmation à venir …
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Route du Bagnol Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 63 48 saintmichelsursavasse@valenceromansagglo.fr
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English :
Program to come …
L’événement Marché de Noël Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2026-03-31 par Valence Romans Tourisme