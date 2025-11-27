Marché de Noël

chemin des pâquerettes Saint-Moreil Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Marché de Noël de Saint Moreil

Artisans et producteurs locaux, animations de 17h à 21h

Sapin de Noël et décorations .

chemin des pâquerettes Saint-Moreil 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 32 49 37

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Saint-Moreil a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Creuse Sud Ouest