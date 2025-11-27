Marché de Noël Saint-Moreil
jeudi 27 novembre 2025.
Marché de Noël
chemin des pâquerettes Saint-Moreil Creuse
Tarif : – –
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
2025-11-27
Marché de Noël de Saint Moreil
Artisans et producteurs locaux, animations de 17h à 21h
Sapin de Noël et décorations .
chemin des pâquerettes Saint-Moreil 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 32 49 37
