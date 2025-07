Marché de noël Saint-Pal-de-Chalencon

Marché de noël Saint-Pal-de-Chalencon dimanche 21 décembre 2025.

Marché de noël

place de la terrasse Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Dernière ligne droite pour vos achats de noël, de nombreux exposants vous attendent, huitre, marrons chaud, vin chaud..et visite du père noël.

.

place de la terrasse Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 30 19

English :

Last straight line for your Christmas shopping, many exhibitors are waiting for you, oysters, hot chestnuts, mulled wine … and visit of Santa Claus.

German :

In der letzten Reihe für Ihre Weihnachtseinkäufe erwarten Sie zahlreiche Aussteller, Austern, heiße Maronen, Glühwein…und der Besuch des Weihnachtsmanns.

Italiano :

Ultima fila per lo shopping natalizio, molti espositori vi aspettano, ostriche, castagne calde, vin brulé… e una visita di Babbo Natale.

Espanol :

Última fila para tus compras navideñas, te esperan muchos expositores, ostras, castañas calientes, vino caliente… y la visita de Papá Noel.

L’événement Marché de noël Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron