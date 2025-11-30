Marché de Noël Saint-Palais-de-Négrignac
Marché de Noël Saint-Palais-de-Négrignac dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
salle des fêtes Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Plusieurs animations au cours de la journée, possibilité de restauration (crêpes, gâteaux, boissons)
.
salle des fêtes Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 40
English :
Several events throughout the day, with food and drink available (pancakes, cakes, drinks)
German :
Mehrere Animationen im Laufe des Tages, Verpflegungsmöglichkeit (Crêpes, Kuchen, Getränke)
Italiano :
Diversi eventi durante la giornata, con possibilità di catering (frittelle, torte, bevande)
Espanol :
Varios eventos a lo largo del día, con posibilidad de catering (tortitas, pasteles, bebidas)
L’événement Marché de Noël Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2025-10-21 par Offices de Tourisme de Jonzac