Marché de Noël

salle des fêtes Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Plusieurs animations au cours de la journée, possibilité de restauration (crêpes, gâteaux, boissons)

.

salle des fêtes Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 40

English :

Several events throughout the day, with food and drink available (pancakes, cakes, drinks)

German :

Mehrere Animationen im Laufe des Tages, Verpflegungsmöglichkeit (Crêpes, Kuchen, Getränke)

Italiano :

Diversi eventi durante la giornata, con possibilità di catering (frittelle, torte, bevande)

Espanol :

Varios eventos a lo largo del día, con posibilidad de catering (tortitas, pasteles, bebidas)

L’événement Marché de Noël Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2025-10-21 par Offices de Tourisme de Jonzac