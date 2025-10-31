Marché de Noel Salle Vézère Causse Saint-Pantaléon-de-Larche

Marché de Noel

Salle Vézère Causse Le Bourg Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

14eme Marché de Noël organisé par l’Amicale Laïque de ST PANTALÉON DE LARCHE dans le cadre de la très belle salle VEZERE CAUSSE.

Très nombreux stands , passages du Père Noël pour le plus grand plaisir des enfants, vente de crêpes et vin chaud. .

Salle Vézère Causse Le Bourg Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 83 51

