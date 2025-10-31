Marché de Noel Salle Vézère Causse Saint-Pantaléon-de-Larche
Marché de Noel Salle Vézère Causse Saint-Pantaléon-de-Larche dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noel
Salle Vézère Causse Le Bourg Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
14eme Marché de Noël organisé par l’Amicale Laïque de ST PANTALÉON DE LARCHE dans le cadre de la très belle salle VEZERE CAUSSE.
Très nombreux stands , passages du Père Noël pour le plus grand plaisir des enfants, vente de crêpes et vin chaud. .
Salle Vézère Causse Le Bourg Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 83 51
English : Marché de Noel
German : Marché de Noel
Italiano :
Espanol : Marché de Noel
L’événement Marché de Noel Saint-Pantaléon-de-Larche a été mis à jour le 2025-10-25 par Brive Tourisme