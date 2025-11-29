Marché de Noël Saint-Pardoux-l’Ortigier

Marché de Noël

Marché de Noël organisé par l’association De Mains en Mains.

Diverses animations, chocolat chaud, vin chaud, crêpes, avec le Père-Noël. Retraite aux flambeaux à 18h.

Nouveauté: dégustation d’huîtres et vente à emporter.

A partir de 14h dans le bourg .

Le bourg Saint-Pardoux-l’Ortigier 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 26 52 67

