Marché de Noël Saint-Pardoux-l’Ortigier
Marché de Noël Saint-Pardoux-l’Ortigier samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Le bourg Saint-Pardoux-l’Ortigier Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël organisé par l’association De Mains en Mains.
Diverses animations, chocolat chaud, vin chaud, crêpes, avec le Père-Noël. Retraite aux flambeaux à 18h.
Nouveauté: dégustation d’huîtres et vente à emporter.
A partir de 14h dans le bourg .
Le bourg Saint-Pardoux-l’Ortigier 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 26 52 67
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Saint-Pardoux-l’Ortigier a été mis à jour le 2025-11-26 par Brive Tourisme