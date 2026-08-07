Informations pratiques

Saint-Paul-du-Bois

Marché de Noël

Le Bourg Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:30:00

Date(s) :

2026-11-29

13ème marché de Noël organisé par l’association Les Lutins Saint-Paulais le 29 novembre 2026.

Soixante exposants sur place, et de nombreuses animations banda Les Musiciens en Folie, chorale Cholet Gospel dans l’église, danse Country, fanfare locale, chasse au trésor, visite du four à pain, crèche dans l’église.

Restauration sur place fouaces garnies, buvette, bar à huîtres, chichis, barbe à papa… .

Le Bourg Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 45 63 28 leslutinssaintpaulais@gmail.com

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English :

The 13th Christmas Market organized by the Les Lutins Saint-Paulais association on November 29, 2026.

L’événement Marché de Noël Saint-Paul-du-Bois a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Choletais