Marché de Noël !

à la salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Marche de Noël de Saint-Paul !

Viens rencontrer le Père Noel à 15h00

Marché artisanal

Structure gonflable

Boissons chaudes & crêpes

Entrée Libre.

.

à la salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 43 61 46

English :

Saint Paul Christmas Walk!

Come and meet Santa Claus at 3pm

Craft market

Inflatable structure

Hot drinks & crêpes

Free admission.

German :

Weihnachtsmarsch von Saint-Paul!

Komm und triff den Weihnachtsmann um 15:00 Uhr!

Markt für Kunsthandwerk

Aufblasbare Struktur

Heiße Getränke & Crêpes

Freier Eintritt.

Italiano :

La Passeggiata di Natale di Saint-Paul!

Vieni a conoscere Babbo Natale alle 15.00

Mercatino dell’artigianato

Struttura gonfiabile

Bevande calde e crêpes

Ingresso libero.

Espanol :

Paseo de Navidad de Saint-Paul

Ven a conocer a Papá Noel a las 15h

Mercado artesanal

Estructura hinchable

Bebidas calientes y crêpes

Entrada gratuita.

L’événement Marché de Noël ! Saint-Paul a été mis à jour le 2025-11-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65