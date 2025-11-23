Marché de Noël ! à la salle des fêtes Saint-Paul
Marché de Noël ! à la salle des fêtes Saint-Paul dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël !
à la salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Marche de Noël de Saint-Paul !
Viens rencontrer le Père Noel à 15h00
Marché artisanal
Structure gonflable
Boissons chaudes & crêpes
Entrée Libre.
à la salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 43 61 46
English :
Saint Paul Christmas Walk!
Come and meet Santa Claus at 3pm
Craft market
Inflatable structure
Hot drinks & crêpes
Free admission.
German :
Weihnachtsmarsch von Saint-Paul!
Komm und triff den Weihnachtsmann um 15:00 Uhr!
Markt für Kunsthandwerk
Aufblasbare Struktur
Heiße Getränke & Crêpes
Freier Eintritt.
Italiano :
La Passeggiata di Natale di Saint-Paul!
Vieni a conoscere Babbo Natale alle 15.00
Mercatino dell’artigianato
Struttura gonfiabile
Bevande calde e crêpes
Ingresso libero.
Espanol :
Paseo de Navidad de Saint-Paul
Ven a conocer a Papá Noel a las 15h
Mercado artesanal
Estructura hinchable
Bebidas calientes y crêpes
Entrada gratuita.
L’événement Marché de Noël ! Saint-Paul a été mis à jour le 2025-11-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65