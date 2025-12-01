Marché de Noël Saint Paul la Roche Salle des fêtes Saint-Paul-la-Roche

Pour sa 9ème édition le marché de Noël de Saint Paul vous accueille dans une ambiance conviviale. Vous retrouverez de nombreux exposants (artisanat d’art, artisanat local) .

Salle des fêtes Bourg Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 96

