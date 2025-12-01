Marché de Noël Saint-Paul-lès-Romans
Marché de Noël Saint-Paul-lès-Romans dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
route de Port d’Ouvey Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Saint-Paul-Lès-Romans organise son marché de Noël avec un programme riche et varié.
.
route de Port d’Ouvey Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 30 98 accueil@saint-paul-les-romans.fr
English :
Saint-Paul-Lès-Romans organizes its Christmas market with a rich and varied program.
L’événement Marché de Noël Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2025-12-10 par Valence Romans Tourisme