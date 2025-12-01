Marché de Noël Saint-Paul-lès-Romans

Marché de Noël

route de Port d’Ouvey Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Saint-Paul-Lès-Romans organise son marché de Noël avec un programme riche et varié.

route de Port d’Ouvey Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 30 98 accueil@saint-paul-les-romans.fr

Saint-Paul-Lès-Romans organizes its Christmas market with a rich and varied program.

