MARCHÉ DE NOËL Saint-Paul-sur-Save

MARCHÉ DE NOËL

ESPACE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Une journée pleine de magie et de bonne humeur vous attend, avec des activités pour toute la famille !

Au programme

Stands d’artisans, producteurs et créateurs Découvrez une variété de produits faits main, de délices locaux et d’idées cadeaux uniques, pour faire plaisir à vos proches à Noël !

Stand Tatoos Venez (re)découvrir les tatoos de Jim !

Buvette (bière de Noël, vin et chocolat chaud) Réchauffez-vous avec nos délicieuses boissons, tout en dégustant nos châtaignes grillées !

Restauration midi et soir Régalez-vous avec des huîtres, sur place ou à emporter, des magrets savoureux et des frites croustillantes !

Atelier de maquillage gratuit, de 14h00 à 18h00 Les enfants pourront se faire maquiller pour être dans l’esprit des fêtes !

Atelier de cartes de vœux solidaires Participez à cet atelier, où vous pourrez créer des cartes qui seront offertes à des personnes isolées pour les fêtes. Un geste qui réchauffe le cœur !

Visites du Père Noël Ne manquez pas les multiples visites du Père Noël tout au long de l’après-midi, pour des photos inoubliables !

Boîte aux lettres du Père Noël Déposez vos lettres au Père Noël ! Assurez-vous d’inclure votre nom et votre adresse pour recevoir une réponse magique !

Venez en famille et entre amis pour célébrer ensemble la magie de Noël ! 0 .

ESPACE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr

English :

A day full of magic and fun awaits you, with activities for the whole family!

German :

Es erwartet dich ein Tag voller Magie und guter Laune, mit Aktivitäten für die ganze Familie!

Italiano :

Vi aspetta una giornata piena di magia e buonumore, con attività per tutta la famiglia!

Espanol :

Le espera un día lleno de magia y buen humor, con actividades para toda la familia

L’événement MARCHÉ DE NOËL Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2025-11-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE