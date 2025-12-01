Marché de Noël Saint-Paulien
Marché de Noël Saint-Paulien dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Saint Georges Saint-Paulien Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Venez profiter du marché de Noël avec de nombreux exposants.
Manège gratuit, promenades en calèche, maquillage et sculpture sur ballons.
Exposants, pensez à vous inscrire auprès de la mairie.
Place Saint Georges Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 40 88 mairie@st-paulien.fr
English :
Come and enjoy the Christmas market with numerous exhibitors.
Free merry-go-round, horse-drawn carriage rides, face painting and balloon sculptures.
Exhibitors, please register with the Town Hall.
German :
Genießen Sie den Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern.
Kostenloses Karussell, Kutschfahrten, Kinderschminken und Ballonfiguren.
Aussteller, denken Sie daran, sich bei der Gemeindeverwaltung anzumelden.
Italiano :
Venite a godervi il mercatino di Natale con i suoi numerosi espositori.
Giostra gratuita, giri in carrozza, face painting e sculture di palloncini.
Gli espositori sono pregati di registrarsi presso il Municipio.
Espanol :
Venga a disfrutar del mercado navideño con sus numerosos expositores.
Tiovivo gratuito, paseos en coche de caballos, pintura de caras y esculturas de globos.
Expositores, inscríbanse en el Ayuntamiento.
L’événement Marché de Noël Saint-Paulien a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay