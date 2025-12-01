Marché de Noël

Place Saint Georges Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Venez profiter du marché de Noël avec de nombreux exposants.

Manège gratuit, promenades en calèche, maquillage et sculpture sur ballons.

Exposants, pensez à vous inscrire auprès de la mairie.

.

Place Saint Georges Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 40 88 mairie@st-paulien.fr

English :

Come and enjoy the Christmas market with numerous exhibitors.

Free merry-go-round, horse-drawn carriage rides, face painting and balloon sculptures.

Exhibitors, please register with the Town Hall.

German :

Genießen Sie den Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern.

Kostenloses Karussell, Kutschfahrten, Kinderschminken und Ballonfiguren.

Aussteller, denken Sie daran, sich bei der Gemeindeverwaltung anzumelden.

Italiano :

Venite a godervi il mercatino di Natale con i suoi numerosi espositori.

Giostra gratuita, giri in carrozza, face painting e sculture di palloncini.

Gli espositori sono pregati di registrarsi presso il Municipio.

Espanol :

Venga a disfrutar del mercado navideño con sus numerosos expositores.

Tiovivo gratuito, paseos en coche de caballos, pintura de caras y esculturas de globos.

Expositores, inscríbanse en el Ayuntamiento.

L’événement Marché de Noël Saint-Paulien a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay