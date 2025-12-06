Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Marché de Noël Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle samedi 6 décembre 2025.

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

2025-12-06

De nombreuses animations tout au long de la journée. Orgue de barbarie. Père Noël. Olentzero. Coloriage. Lettres au Père Noël. Jeux. Danses.   .

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 

