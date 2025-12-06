Marché de Noël Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Marché de Noël

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

De nombreuses animations tout au long de la journée. Orgue de barbarie. Père Noël. Olentzero. Coloriage. Lettres au Père Noël. Jeux. Danses. .

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Pays Basque