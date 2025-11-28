Marché de Noël Saint-Pierre-Bénouville

Salles des Fêtes Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime

Début : 2025-11-28 16:30:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

2025-11-28

A l’occasion des fêtes de Noël, venez faire le plein de produits locaux et de cadeaux de noël sur les stands installés à la salle des Salles des Fêtes de St Pierre de Bénouville ! Producteurs, artisans et commerçants locaux vous attendent !

Boissons et crêpes sur place.

Distribution de bonbons de 17h à 20h !

Entrée gratuite. .

Salles des Fêtes Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 26 20 50 64 aline.lebret@laposte.net

