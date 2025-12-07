Marché de Noël Saint-Pierre d’Entremont Saint-Pierre-d’Entremont

Marché de Noël

Saint-Pierre d’Entremont 3 rue de l’ecole Saint-Pierre-d’Entremont Orne

Marché de Noël de Saint-Pierre-d’Entremont

à partir de 10h30

Marché de Noël avec exposants (artisants, produits locaux)

Espace restauration (salés, sucrés, boissons chaudes et froides, …) .

Saint-Pierre d’Entremont 3 rue de l’ecole Saint-Pierre-d’Entremont 61800 Orne Normandie +33 6 58 21 57 25 comitedesilluminations61@yahoo.com

