Marché de Noël Saint-Pierre d’Entremont Saint-Pierre-d’Entremont

Saint-Pierre d’Entremont 3 rue de l’ecole Saint-Pierre-d’Entremont Orne
Début : 2025-12-07 10:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de Noël de Saint-Pierre-d’Entremont
à partir de 10h30
Marché de Noël avec exposants (artisants, produits locaux)
Espace restauration (salés, sucrés, boissons chaudes et froides, …) .
Saint-Pierre d’Entremont 3 rue de l’ecole Saint-Pierre-d’Entremont 61800 Orne Normandie +33 6 58 21 57 25 comitedesilluminations61@yahoo.com
