Marché de Noël Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube

Marché de Noël

Salle La Perle 29 Avenue de la Basse Navarre Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Une occasion pour profiter en famille ou entre amis et… passer sa commande à mettre sous le sapin !

Au programme

-Stands d’artisans et créateurs

-Ateliers créatifs

-Buvette et gourmandises

-Atelier de calligraphie (payant)

-Spectacle de marionnettes

-Chant de Noël par les enfants des écoles de la commune

-Stand de maquillage

-Présence du Père Noël et Boom des Lutins .

Salle La Perle 29 Avenue de la Basse Navarre Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 15 27

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Pays Basque