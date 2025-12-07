Marché de Noël Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube
Salle La Perle 29 Avenue de la Basse Navarre Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Une occasion pour profiter en famille ou entre amis et… passer sa commande à mettre sous le sapin !
Au programme
-Stands d’artisans et créateurs
-Ateliers créatifs
-Buvette et gourmandises
-Atelier de calligraphie (payant)
-Spectacle de marionnettes
-Chant de Noël par les enfants des écoles de la commune
-Stand de maquillage
-Présence du Père Noël et Boom des Lutins .
Salle La Perle 29 Avenue de la Basse Navarre Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 15 27
