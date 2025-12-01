Marché de Noël Saint-Pierre-d’Oléron

Marché de Noël

Cette année, le marché de Noël de Saint-Pierre d’Oléron revient sur la place de la Lanterne ! Le village de Noël accueille 50 exposants avec artisans d’art et créateurs. De nombreuses animations sont au programme tout au long du week-end.

English :

This year, the Saint-Pierre d’Oléron Christmas market returns to the Place de la Lanterne! The Christmas village welcomes 50 exhibitors, including craftsmen and designers. Numerous events are scheduled throughout the weekend.

German :

Dieses Jahr kehrt der Weihnachtsmarkt von Saint-Pierre d’Oléron auf den Place de la Lanterne zurück! Das Weihnachtsdorf beherbergt 50 Aussteller mit Kunsthandwerkern und Designern. Das ganze Wochenende über stehen zahlreiche Animationen auf dem Programm.

Italiano :

Quest’anno il mercatino di Natale di Saint-Pierre d’Oléron torna in Place de la Lanterne! Il villaggio natalizio accoglie 50 espositori, tra cui artigiani e designer. Per tutto il fine settimana non mancherà l’intrattenimento.

Espanol :

Este año, el mercado navideño de Saint-Pierre d’Oléron vuelve a la plaza de la Lanterne El pueblo navideño acoge a 50 expositores, entre artesanos y diseñadores. Durante todo el fin de semana habrá numerosas animaciones.

