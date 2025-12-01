Marché de Noël Saint-Pierre-du-Champ
Marché de Noël Saint-Pierre-du-Champ dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Le Bourg Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Venez profiter d’un moment convivial et familial au Marché de Noël.
Le Bourg Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitefetes.delcampos@yahoo.com
English :
Come and enjoy a family-friendly Christmas Market.
German :
Genießen Sie einen gemütlichen und familienfreundlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt.
Italiano :
Venite a godervi un mercatino di Natale a misura di famiglia.
Espanol :
Venga a disfrutar de un mercado navideño para toda la familia.
L’événement Marché de Noël Saint-Pierre-du-Champ a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay