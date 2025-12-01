Marché de Noël Saint-Pierre-du-Champ

Marché de Noël Saint-Pierre-du-Champ dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

Le Bourg Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Venez profiter d’un moment convivial et familial au Marché de Noël.

Le Bourg Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitefetes.delcampos@yahoo.com

English :

Come and enjoy a family-friendly Christmas Market.

German :

Genießen Sie einen gemütlichen und familienfreundlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Venite a godervi un mercatino di Natale a misura di famiglia.

Espanol :

Venga a disfrutar de un mercado navideño para toda la familia.

