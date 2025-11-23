Marché de Noël

Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Artisans, commerçants, animations familiales, illuminations, concert le samedi soir, et de nombreuses surprises autour de la magie des fêtes de fin d’année. .

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin