Marché de Noël Saint-Pierre-Eynac
Marché de Noël Saint-Pierre-Eynac dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Marché de Noël de Saint Pierre Eynac
Dégustation et vente d’huîtres, vin chaud, crêpes, gaufres, et marché de producteurs et artisans…
Balades en calèche offertes et présence du Père Noël.
Venez passer un agréable moment et préparer les fêtes.
.
Salle des Fêtes Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes calc43260@laposte.net
English :
Saint Pierre Eynac Christmas Market
Tasting and sale of oysters, mulled wine, crêpes, waffles, and a market of producers and craftsmen…
Free horse-drawn carriage rides and Santa Claus.
Come and enjoy the festive season.
German :
Weihnachtsmarkt in Saint Pierre Eynac
Verkostung und Verkauf von Austern, Glühwein, Crêpes, Waffeln und ein Markt mit Erzeugern und Handwerkern…
Angebotene Kutschfahrten und Anwesenheit des Weihnachtsmanns.
Verbringen Sie einen angenehmen Moment und bereiten Sie sich auf die Feiertage vor.
Italiano :
Mercatino di Natale di Saint-Pierre Eynac
Degustazione e vendita di ostriche, vin brulé, frittelle, cialde e un mercato di produttori e artigiani…
Gite gratuite in carrozza e Babbo Natale.
Venite a godervi la stagione delle feste.
Espanol :
Mercado de Navidad de Saint Pierre Eynac
Degustación y venta de ostras, vino caliente, crepes, gofres y un mercado de productores y artesanos…
Paseos gratuitos en coche de caballos y Papá Noel.
Venga a disfrutar de las fiestas.
L’événement Marché de Noël Saint-Pierre-Eynac a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal