Marché de Noël

Salle des Fêtes Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël de Saint Pierre Eynac

Dégustation et vente d’huîtres, vin chaud, crêpes, gaufres, et marché de producteurs et artisans…

Balades en calèche offertes et présence du Père Noël.

Venez passer un agréable moment et préparer les fêtes.

.

Salle des Fêtes Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes calc43260@laposte.net

English :

Saint Pierre Eynac Christmas Market

Tasting and sale of oysters, mulled wine, crêpes, waffles, and a market of producers and craftsmen…

Free horse-drawn carriage rides and Santa Claus.

Come and enjoy the festive season.

German :

Weihnachtsmarkt in Saint Pierre Eynac

Verkostung und Verkauf von Austern, Glühwein, Crêpes, Waffeln und ein Markt mit Erzeugern und Handwerkern…

Angebotene Kutschfahrten und Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Verbringen Sie einen angenehmen Moment und bereiten Sie sich auf die Feiertage vor.

Italiano :

Mercatino di Natale di Saint-Pierre Eynac

Degustazione e vendita di ostriche, vin brulé, frittelle, cialde e un mercato di produttori e artigiani…

Gite gratuite in carrozza e Babbo Natale.

Venite a godervi la stagione delle feste.

Espanol :

Mercado de Navidad de Saint Pierre Eynac

Degustación y venta de ostras, vino caliente, crepes, gofres y un mercado de productores y artesanos…

Paseos gratuitos en coche de caballos y Papá Noel.

Venga a disfrutar de las fiestas.

L’événement Marché de Noël Saint-Pierre-Eynac a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal