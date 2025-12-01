Marché de Noël Saint-Pierre
Marché de Noël Saint-Pierre samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Saint-Pierre Jura
Gratuit
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
Marché de Noël samedi 13 décembre 2025 à la salle des fêtes de la Chaumusse de 14h à 21h.
Et si on préparait noël!!!
Retrouvez vos nombreux exposants et artisans locaux tout au long de l ‘après midi.
Un moment pour faire vos emplettes et gâter vos proches.
Shooting photo avec le père noël, maquillage, activités manuelles pour les enfants.
18H Concert par Lyden.
Buvette et restauration sur place.
Il y aura du pop corn et des gaufres sur toute la durée du marché.
A partir de 18H foie gras, soupe et raclette.
Côté boisson vin chaud, soft, chocolat chaud et bière de noël
Venez faire le plein d’idées cadeaux.
Organisé par l’ APE La Forêt des Lutins .
Salle des fêtes Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 12 52 06 sabrinaoikaoika39@gmail.com
