MARCHE DE NOEL

SALLE DES FÊTES Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13 2026-12-12

La 4ème édition du marché de Noël de Saint Pierre le Vieux se tiendra la Samedi 13 Décembre 2025 à partir de 17h à la salle des fêtes. Une dizaine d’artisans et de producteurs locaux viendront vous proposer leurs créations et bons produits. Une buvette tenue par les associations locales sera à votre disposition. Du vin chaud accompagnera la venue du Père Noël ! .

SALLE DES FÊTES Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 41 54 mairie@saintpierrelevieux.fr

English : MARCHE DE NOEL

German : MARCHE DE NOEL

Italiano :

Espanol :

L’événement MARCHE DE NOEL Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2025-11-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III