Marché de Noël Résidence Espace et Vie Saint-Pol-de-Léon

Marché de Noël

Résidence Espace et Vie 17 Rue du Douric Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

2025-12-03

Par la résidence Espace et Vie.

Avec différents stands créations (en bois, tissus, coquillages….), épicerie fine (miel, bières, chocolats), produits de beauté et bien-être (savons, parfums, pierres), bijoux.

Dès 14h présence du père-noël et jeux

14h30 inauguration de la crèche

15h30 représentation de l’atelier chant

16h pause gourmande de Noël.

Ouvert à tous. .

Résidence Espace et Vie 17 Rue du Douric Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 79 56 00

