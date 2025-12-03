Marché de Noël Résidence Espace et Vie Saint-Pol-de-Léon
Marché de Noël Résidence Espace et Vie Saint-Pol-de-Léon mercredi 3 décembre 2025.
Marché de Noël
Résidence Espace et Vie 17 Rue du Douric Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Par la résidence Espace et Vie.
Avec différents stands créations (en bois, tissus, coquillages….), épicerie fine (miel, bières, chocolats), produits de beauté et bien-être (savons, parfums, pierres), bijoux.
Dès 14h présence du père-noël et jeux
14h30 inauguration de la crèche
15h30 représentation de l’atelier chant
16h pause gourmande de Noël.
Ouvert à tous. .
Résidence Espace et Vie 17 Rue du Douric Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 79 56 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-11-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX